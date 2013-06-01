تعرفى على معدل السعرات الحرارية المطلوبة لجسم طفلك

إن إنتاج الجسم الكلى للسعرات الحرارية هو مجموع كمية الطاقة التى يستخدمها الجسم لعملية الايض القاعدى والنمو، والنشاط البدنى والتأثير الحرارى من الطعام والمواد الغذائية.

يقول د. خالد المنباوى أستاذ طب الأطفال بالمركز للبحوث، أن الطاقة والسعرات الحرارية اللازمة والمطلوبة للجسم، هى مجموع السعرات الحرارية التى يحتاجها الجسم لتحقيق النمو والتطور الطبيعى، ولتوفير مستوى كاف من النشاط البدنى.

إن المكون الرئيسى للطاقة المنتجة 60:50 % هى للتمثيل الغذائى القاعدى المطلوب أى كمية الطاقة المستخدمة فى وظائف المستخدمة فى وظائف الجسم الأساسية.

وأشار المنباوى إلى أن تكون الطاقة للنمو "تركيب الأنسجة" فى معدلاته القصوى خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الطفل "حوالى 30% من مجموع الاحتياجات" ثم تنخفض تدريجيا حتى مرحلة المراهقة فتكون حوالى 2% من السعرات الحرارية المنتجة، وعلى العكس يكون المنتج للطاقة من خلال النشاط البدنى يكون معدلات الدنيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عمر الطفل " 5: 10 كيلو كالورى/ كجم" ويزيد تدريجيا، حتى يصل الى 25% من الناتج الإجمالى خلال السنة الثانية من العمر، وعليه فأنه يكون فى أعلى معدلاته فى المرحلة المدرسية، وتكون فى أوجه معدلاتها عند المراهقين فتكون نشطة للغاية.