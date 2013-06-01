الأسبرين يؤدى إلى سيولة الدم أثناء فترة الحمل

هناك بعض الإرشادات التى يجب أن تحرص على اتباعها المرأة خلال شهور الحمل خاصة إذا كان الحمل الأول لذلك تتقدم د. هناء عبد المنعم أستاذ طب النساء والتوليد جامعة الأزهر بعض هذه الإرشادات قائلة:

التدخين أو تناول الكحوليات: يجب التوقف على الفور عن تناول الكحوليات والإقلاع عن التدخين، وعدم التواجد فى بيئة بها أشخاص مدخنون، لأن ذلك له أضرار كبيرة على الجنين قد تؤدى إلى (وفاته داخل الرحم – ولادة جنين غير مكتمل النمو- جنين مصاب بتشوهات خلقية- حدوث وفاة مفاجئة للجنين بعد الولادة- ضعف الجهاز التنفسى للجنين بعد الولادة مما يجعله مريضا طوال عمره).

أما عما يخص العلاقة الزوجية وممارسة الرياضة: يعتمد بذل هذا المجهود على حال المريضة ومدى قدرتها على أدائهما دون تعب أو بذل مجهود زائد، وإذا كنت غير معتادة على ممارسة الرياضة قبل الحمل ليست هى الوقت المناسب للبدء فى ممارستها.

وأشارت هناء إلى أن الأدوية والعقاقير الطبية يجب أن تتجنب تناولها، ما لم يكن هناك سبب قهرى لتنالها، أو على الأقل حتى نهاية الأسبوع الـ15 من الحمل، حيث تكون أعضاء الجنين قد تكونت وخاطر حدوث تشوهات به قد تقلصت.

وينصح بتناول الأدوية تحت إشراف طبى حتى الفيتامينات والمقويات، ويجب تجنب الأسبرين غير مستحب تناوله أثناء الحمل نظرا لأنه يسبب سيولة فى دم الأم وجنينها.