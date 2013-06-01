أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الأمم المتحدة: لا زيادة فى معدلات الإصابة بالسرطان بعد كارثة فوكوشيما النووية

Google+ Print
الأمم المتحدة: لا زيادة فى معدلات الإصابة بالسرطان بعد كارثة فوكوشيما النووية الأمم المتحدة: لا زيادة فى معدلات الإصابة بالسرطان بعد كارثة فوكوشيما النووية

أكد علماء بالأمم المتحدة أنه لا زيادة فى معدلات الإصابة بمرض السرطان نتيجة كارثة محطة فوكوشيما النووية فى اليابان.

وانتهى العلماء فى مسودة تقرير بشأن الكارثة -حسبما أفادت هيئة الإذاعة البريطانية " بى بى سى" اليوم السبت -أن إجلاء الآلاف عقب الحادث عام 2011 خفض بشكل حاد تعرض هؤلاء للإشعاع النووى.

ونقلت الهيئة عن وولفجانج ويس، عضو اللجنة المختصة بتأثيرات الإشعاع الذرى التابعة للأمم المتحدة قوله "إنه ثبت أن قرار السلطات اليابانية بإجلاء أعداد كبيرة من الناس كان هو القرار الصائب"، مضيفا "أنه إذا لم يكن هذا القرار قد اتخذ، لربما كنا قد شهدنا ارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان وظهور مشكلات صحية أخرى خلال العقود المقبلة".

وأشار تقرير اللجنة العلمية أيضا إلى أنه لم يتم ملاحظة حالات وفاة لها علاقة بالإشعاع بين نحو 25 ألف عامل كانوا مشاركين فى أنشطة مختلفة فى موقع الحادث.

وكانت المفاعلات فى محطة فوكوشيما النووية قد أصيبت بالشلل بسبب زلزال أرضى أعقبه زلزال بحرى "تسونامى" أديا إلى مقتل قرابة 19 ألف شخص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365