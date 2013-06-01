وزارة التموين بالفيوم تقرر وقف التوقيع على عقد منظومة الخبز الجديدة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية وقف التوقيع على عقود الوزارة الخاصة بمنظومة الخبز الجديدة والأكتفاء بما تم توقيعه , مع الإبقاء على حصص المخابز التي لم توقع على العقد الجديد وكلفت مديريات التموين بالمحافظات بتخصيص مطحن لكل قطاع لصرف الدقيق لتلك المخابز التى لم توقع على عقد المنظومة الجديدة للخبز .

وشددت الوزارة على ضرورة غلق أي مخبز يثبت تورطه في تسريب حصته من الدقيق البلدي المدعم , كما أشار كتاب وزارة التموين والتجارة الداخلية المرسل لمديرية التموين بالفيوم بتاريخ 23 مايو الماضي ويحمل الرقم 3597 إلى تكليف الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع استكمال منظومة ربط المواطنين على المخابز سواء عن طريق الجمعيات الأهلية أو الوحدات المحلية أو مؤسسات المجتمع المدني أو اللجان الشعبية .

وأوصى كتاب وزارة التموين الموثق بتوقيع المحاسب أحلام رشدي رئيس قطاع بمكتب وزير التموين , بعدم قيام المديريات بالتعامل نهائياً مع أي أحزاب تحت أي مسمى , ومتابعة أرصدة المطاحن من الأقماح والدقيق والتنسيق مع الإدارة المركزية للتوزيع في حالة اكتشاف أي مخالفات أو مشاكل , مع التنسيق مع مباحث التموين بالمحافظات لأحكام الرقابة على الأنشطة التموينية ولضبط المخالفات ، وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تسليمه للبدالين التموينيين من الشركات الموردة من ” سكر ـ زيت ـ أرز ” موقع عليها من مسئولي الشركات والتموين .