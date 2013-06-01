أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. أونا

وزارة التموين بالفيوم تقرر وقف التوقيع على عقد منظومة الخبز الجديدة

Google+ Print
وزارة التموين بالفيوم تقرر وقف التوقيع على عقد منظومة الخبز الجديدة وزارة التموين بالفيوم تقرر وقف التوقيع على عقد منظومة الخبز الجديدة

قررت وزارة والتجارة الداخلية وقف التوقيع على عقود الوزارة الخاصة بمنظومة الخبز الجديدة والأكتفاء بما تم توقيعه , مع الإبقاء على حصص المخابز التي لم توقع على العقد الجديد وكلفت مديريات التموين بالمحافظات بتخصيص مطحن لكل قطاع لصرف الدقيق لتلك المخابز التى لم توقع على عقد المنظومة الجديدة للخبز .

وشددت الوزارة على ضرورة غلق أي مخبز يثبت تورطه في تسريب حصته من الدقيق البلدي المدعم , كما أشار كتاب وزارة التموين والتجارة الداخلية المرسل لمديرية التموين بالفيوم بتاريخ 23 مايو الماضي ويحمل الرقم 3597 إلى تكليف الشئون القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين مع استكمال منظومة ربط المواطنين على المخابز سواء عن طريق الجمعيات الأهلية أو الوحدات المحلية أو مؤسسات المجتمع المدني أو اللجان الشعبية .

وأوصى كتاب وزارة التموين الموثق بتوقيع المحاسب أحلام رشدي رئيس قطاع بمكتب وزير التموين , بعدم قيام المديريات بالتعامل نهائياً مع أي أحزاب تحت أي مسمى , ومتابعة أرصدة المطاحن من الأقماح والدقيق والتنسيق مع الإدارة المركزية للتوزيع في حالة اكتشاف أي مخالفات أو مشاكل , مع التنسيق مع مباحث التموين بالمحافظات لأحكام الرقابة على الأنشطة التموينية ولضبط المخالفات ، وإعداد تقرير أسبوعي بما تم تسليمه للبدالين التموينيين من الشركات الموردة من ” سكر ـ زيت ـ أرز ” موقع عليها من مسئولي الشركات والتموين .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

«التموين» تكشف عن «القوائم السوداء» الممنوعين من الصرف.. فيديو

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

التموين توضح تفاصيل "القوائم السوداء" للبطاقات

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

قبل شم النسيم.. مباحث التموين تشن حملة على محلات "الفسيخ" بالجيزة (صور)

أهالي الشرقية يحررون محاضر جماعية ضد «التموين»

أهالي الشرقية يحررون محاضر جماعية ضد «التموين»