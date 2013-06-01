سفارة مصر في إسنطبول تنفي إصابة سيدة مصرية بخرطوش في المظاهرات هناك

كتب : أكرم سامي منذ 7 دقائق

نفت السفارة المصرية في إسطنبول، إصابة سيدة مصرية بخرطوش أدى إلى حدوث نزيف في المخ، في المظاهرات التي تشهدها إسطنبول، حيث اتصلت القنصلية بالسلطات التركية التي أفادت أن السيدة المصابة من جنسية عربية أخرى.

وأكدت القنصل العام في أسطنبول السفيرة وفاء الحديدي، إبقاء أبواب القنصلية المصرية مفتوحة على مدار 24 ساعة لاستقبال المواطنين المصريين الذين يودون الاحتماء بمقر القنصلية من الاضطرابات الحالية بمدينة أسطنبول.

وأصدرت القنصلية نداءً عاجلاً لكل المواطنين المصريين المقيمين والسائحين، بالابتعاد تماما عن بؤرة الصدامات بين الشرطة التركية والمحتجين، بخاصة مع تزايد أعداد المصابين جراء المواجهات.

كما أعلنت القنصلية عن أرقام الطوارىء التي يمكن للمواطنين الاتصال بها طلبا للمساعدة، وهي:

00902123242133 أو 00902123242160 ، أو محمول رقم 00905432881544