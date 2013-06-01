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بالصور: فيروزة بأشكال مختلفة من المكياج

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بالصور: فيروزة بأشكال مختلفة من المكياج بالصور: فيروزة بأشكال مختلفة من المكياج

هي النجمة التركيّة المحبوبة التي لمع نجمها في مسلسل "سيلا"، وبعده في "إيزيل"، ومن ثَمَّ في "حريم السلطان" بدور "فيروزة".... هي عارضة الأزياء جانسو ديري والوجه الإعلانيّ للعديد من الماركات العالميّة، أمثال L’Oreal و Avon وغيرها من الماركات...
تتمتّع جانسو ببشرة حنطيّة ـ عربيّة جذّابة، وشعر طويل تختلف ألوانه وتسريحاته بحسب الإعلان أو المسلسل.
أما مكياجها، فهي من محبّات التنويع، ولا مشكلة لديها في الأمر، فكلّ أسلوب يُظهرها بشخصيّة أجمل من قبل.
لهذا، تابعي الصور، وشاهدي أنواع المكياج الناعم والقويّ. فالأوّل يُظهرها المرأة النّاعمة، والثاني يزيد من جاذبيّتها ويمنحها لقب المرأة القويّة.
تابعي هذه الصور، واختاري من بينها إطلالة نجمتك التي تُناسبها أكثر.

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سيدتي