قنديل: موقف مصر واضح بضرورة احترام أثيوبيا لتعهداتها وعدم المساس بحصتنا فى النيل

قال السفير علاء الحديدى، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء شدد خلال لقائه أمس برئيس وزراء أثيوبيا “هايلى ماريام” على هامش مؤتمر “التيكاد” باليابان على 3 مبادئ أساسية فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

وأضاف الحديدى ، فى تصريح له اليوم السبت ، ان هذه المبادئ الثلاثة تتضمن فى تعهدات أثيوبيا بعدم الإضرار بحصة مصر من مياه النيل وأن مصر موقفها واضح وقوى فى التمسك والإصرار على قيام الجانب الأثيوبى باحترام تعهداته ، بالاضافة إلى انتظار تقرير اللجنة الثلاثية المشكلة من خبراء من مصر والسودان وأثيوبيا لدراسة تأثيرات إقامة سد النهضة على مصر والسودان.

وفي سياق متصل ..أكد مصر حكومي ان الدكتور هشام قنديل صرح بأن الموقف بحاجة إلى مزيد من التشاور بين مصر وأثيوبيا والدول ذات العلاقة وان نهر النيل يعد نهرا دولياً تحكمه اتفاقية دولية وتتعايش على ضفافه 11 دولة ولابد من التنسيق والتشاور.

أ ش أ