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«النهضة» تمتنع عن دعم مرشح صريح في الانتخابات الرئاسية التونسية

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أعلنت حركة «النهضة» الإسلامية إنها ستترك الباب مفتوحًا لأنصارها لاختيار المرشح الأنسب لمنصب الرئاسة، لكنها ألمحت إلى شروط بعينها.

وأعلن الحزب عن موقفه إثر اجتماع مجلس شورى الحركة لتحديد اسم المرشح إلى الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 23 نوفمبر الجاري.

وصرح فتحي الحيادي رئيس مجلس الشورى في مؤتمر صحفي، ليل الجمعة، بأن المجلس «انتهى إلى قرار بالدعوة إلى أبناء الحركة وناخبيها إلى اختيار

الشخصية المناسبة التي ستقود المسار الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة».

ودعا العيادي التونسيين إلى التصويت بكثافة في الانتخابات الرئاسية وشدد على اختيار المرشح المناسب لضمان الحرية والكرامة والعدالة الانتقالية.

ويأتي إعلان الحركة بعد أن ترددت أنباء متضاربة في وقت سابق بشأن دعم ترشيح الرئيس المؤقت الحالي، المنصف المرزوقي، الحليف السابق في الائتلاف الحكومي المستقيل بقيادة «النهضة»، وألد أعداء حزب «نداء تونس» الفائز في التشريعية والذي يستعد لتشكيل الجديدة.

وكانت حركة «النهضة»، التي تتبع فكر «الإخوان المسلمين»، والتي حلت ثانية في الانتخابات التشريعية بـ69 مقعدًا خلف حركة «نداء تونس» بـ85 تخلت عن تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، لكن قادتها كانوا أعلنوا أنهم سيدعمون مرشحًا من خارج الحزب لمنع هيمنة حزب واحد على السلطات.

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