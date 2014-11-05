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شرطة الاحتلال: إصابة ثلاثة جنود إسرائيليين في هجوم ثان

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ذكرت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أن سيارة تجارية كبيرة تحمل لوحات معدنية فلسطينية صدمت، مساء الأربعاء، ثلاثة جنود إسرائيليين كانوا يقفون قرب نقطة تفتيش عند مدخل مخيم العروب، شمال مدينة الخليل الواقعة، جنوب الضفة الغربية، ما أسفر عن إصابتهم بجراح.

وفرت السيارة صوب الجنوب، وتقوم قوات الأمن بعمليات بحث في المنطقة، ووضعت متاريس في المنطقة سعيا وراء القبض على المشتبه بتنفيذ حادث الدهس، حسب صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية.

والحادث الأخير هو الثاني من نوعه، الأربعاء، والثالث في غضون أقل من أسبوعين، كان ضابط إسرائيلي قتل وجرح 13 شخصا آخرين منهم اثنان
> بحالة الخطر في عملية دهس نفذها فلسطيني من سكان مخيم شعفاط في شرقي القدس، في وقت سابق، وقتلت عناصر من الشرطة الإسرائيلية منفذ عملية الدهس.

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