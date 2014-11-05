«الوزراء» يستعرض تقريرًا حول إخلاء المنطقة العازلة بالشريط الحدودي

استعرض مجلس الوزراء فى اجتماعه، مساء الأربعاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، الموقف الراهن بشأن إخلاء المنطقة العازلة بالشريط الحدودي الشمالى الشرقى والتي تصل إلى عمق 500 متر، حيث تقدم المجلس بالشكر للقوات المسلحة والشرطة على الجهود التي تم بذلها في تلك المهمة.

في السياق ذاته عرض السيد عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، حصرا بالمنشآت الموجودة بالمنطقة العازلة، والتي بلغت 802 منزل بالإضافة إلى 1300 فدان من الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أنه تم عقد لقاءات مع رموز ومشايخ وعواقل العائلات بمنطقة الشريط الحدودي للتعرف على مطالبهم، وتبين أن غالبية السكان يرغبون في الحصول على التعويض المادي عن المبنى والأرض المقامة عليه.

وأضاف محافظ شمال سيناء أنه تم تشكيل لجان للانتهاء من حصر وتقدير قيمة المباني والأراضي الزراعية، بالإضافة إلى تشكيل فريق عمل من المحافظة لتسلم ومراجعة المستندات المتعلقة بذلك، ودراسة أي تظلمات مقدمة من الأهالي في هذا الشأن.

كما تناول المحافظ الموقف بالنسبة للمساكن المتاحة للمواطنين الذين يتم إخلاؤهم، وتلك التي تحت التشييد لاستيعاب الإخلاء والتابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي بالعريش.

على صعيد متصل صرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء وجه في ختام الاجتماع بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة بالاشتراك مع المسؤولين في محافظة شمال سيناء لوضع قيمة عادلة للأراضي المنزرعة، كما وجه بسرعة الانتهاء من أعمال التجديد والتطوير في مستشفى العريش العام، وكذلك سرعة قيام وزارة الإسكان بالانتهاء من أعمال إنشاء العمارات المخصصة لنقل السكان من العمارات المتهالكة في منطقة المساعيد.