الطب الشرعي: نحتاج 5 أيام لتحديد هوية جثث التلاميذ في حادث البحيرة

قال الدكتور هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي، إن «المصلحة قامت بفحص 17 جثة من ضحايا حادث احتراق أتوبيس طلاب في البحيرة، تم التعرف على جثث 5 أطفال، 4 منهم من أسرة واحدة بينهم 4 من أسرة نائب مأمور قسم شرطة الدلنجات، وطفل من أسرة أخرى».

وأضاف «عبد الحميد»، في مداخلة لبرنامج «مباشر من العاصمة» على قناة «أون تي في»، أن «هناك 12 حالة مجهولة حتى الآن وذلك نظرا لتفحمهم بشكل كامل ما يصعب من مهمة الحصول على عينات الدم والعضلات، ما وجب اللجوء لفحص عينات الدم وهو ما يحتاج لمزيد من الوقت، ومن المتوقع أن يتم التوصل إلى نتائج فحص العينات خلال 5 أيام».