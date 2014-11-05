أخبار عاجلة

تخلص من الشحوم و السموم و الكرش المنفوخ و الاضطرابات المعوية -
السفيرة عزيزة - محمد راشد " اللص التائب " ... تعلمت السرقة من خلال التليفزيون -
المياه السحرية الخضراء تمسح الكرش و تصغر المعدة و تنزل من وزنك -
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... يعلم الفنانة / هالة صدقي لعبة سحرية ويخدع الجميع -
السفيرة عزيزة - مايكل حليم " خبير خدع بصرية " ... مجموعة ألعاب سحرية رهيبة -
الأخبار - موجز أخبار الثانية عشر لأهم وأخر الأخبار مع دينا الوكيل - حلقة الاربعاء 5-4-2017 -
ستاد مصر: تحليل قدرة الاعبين في فريقي طلائع الجيش والدخلية -
أهالي مثلث ماسبيرو بدائل الإسكان «حلوها مر» -
إزالة 5 عقارات مخالفة على كورنيش المعصرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

«إخوان منشقون»: الكشف عن توجه «جبهة التحرير» أغضب الجماعة

  • مصر
  • 10
Google+ Print

قال عمرو عمارة، منسق تحالف «الإخوان المنشقون»، إن «جبهة التحرير» التي أعلن عن تدشينها باسم خفاجي، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، لإسقاط النظام فيما سماه بالثورة الإسلامية، بعثرت أوراق الجماعة وأفشلت مخططها، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تنوي الإعلان عن ذلك بشكل أكثر تنظيما وبطريقة تتيح الفرصة للتعاون مع القوى المدنية.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «خفاجي» أظهر الحركة على حقيقتها وتوجهها الإسلامي، وهذا ما كان يرفضه التنظيم الإخواني، لأنه يريد التحالف مع القوى المدنية، مشيرًا إلى أن هناك غضبًا كبيرًا داخل الجماعة.

وتابع «عمارة» أن الإخوان تلعب من خلال حزبي الوسط والوطن للتحالف مع قوى مدنية، لكنهما فشلا في ذلك إلى الآن.

اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية