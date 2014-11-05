«إخوان منشقون»: الكشف عن توجه «جبهة التحرير» أغضب الجماعة

قال عمرو عمارة، منسق تحالف «الإخوان المنشقون»، إن «جبهة التحرير» التي أعلن عن تدشينها باسم خفاجي، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، لإسقاط النظام فيما سماه بالثورة الإسلامية، بعثرت أوراق الجماعة وأفشلت مخططها، مشيرًا إلى أن جماعة الإخوان كانت تنوي الإعلان عن ذلك بشكل أكثر تنظيما وبطريقة تتيح الفرصة للتعاون مع القوى المدنية.

وأضاف لـ«المصري اليوم» أن «خفاجي» أظهر الحركة على حقيقتها وتوجهها الإسلامي، وهذا ما كان يرفضه التنظيم الإخواني، لأنه يريد التحالف مع القوى المدنية، مشيرًا إلى أن هناك غضبًا كبيرًا داخل الجماعة.

وتابع «عمارة» أن الإخوان تلعب من خلال حزبي الوسط والوطن للتحالف مع قوى مدنية، لكنهما فشلا في ذلك إلى الآن.