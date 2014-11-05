«شرف» و«تيمور» في ضيافة «الشباب» الإثنين المقبل

تستضيف وزارة الشباب والرياضة، الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، والشاعر أحمد تيمور، الإثنين المقبل، على مسرح الوزارة، في لقاء حواري تحت عنوان «المستقبل ورنين الوطن».

ويتناول اللقاء بعض القضايا الراهنة، ودور الشباب في المشاركة السياسية والمجتمعية، بالإضافة إلى التعرف على رؤى الشباب وتصوراتهم حول التحديات التي يواجهها الوطن.

يأتى اللقاء ضمن سلسلة حوارات الصالون الثقافي الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة «آل قرة» للتنمية المستدامة.