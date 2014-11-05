محلب و5 وزراء يصلون مستشفى دمنهور العام لتفقد مصابي «أتوبيس البحيرة»

وصل المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزارء «الداخلية والصحة والتنمية المحلية والأوقاف والشباب»، ظهر الأربعاء، إلى مستشفى دمنهور العام، لتفقد مصابي حادث «أتوبيس» المدارس الذي وقع بطريق البحيرة، وأسفر عن مصرع 18 تلميذًا وإصابة 17 آخرين.

كان مصدر مسؤول بمدارس الأورمان بالإسكندرية قال إن «التلاميذ كانوا في طريقهم للمدرسة من محافظة البحيرة إلى المقر بمنطقة العجمي».

وأوضح أن التلاميذ الذين لقوا مصرعهم، وأصيبوا في الحادث الذي وصفه بـ«الأليم»، جميعهم من محافظة البحيرة، مشيرًا إلى أن «أتوبيس» المدرسة يقوم بنقلهم في رحلتهم اليومية من البحيرة لمقر المدرسة بمنطقة العجمي بالإسكندرية.