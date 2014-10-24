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مجلس الدفاع الوطني ينعي شهداء الشيخ زويد: «سنثأر»

  • مصر
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اجتمع مجلس الدفاع الوطني، مساء الجمعة، برئاسة الرئيس عبد الفتاح ، وبحضور كل من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية، وذلك للوقوف علي مستجدات الأوضاع الداخلية والموقف الأمني في البلاد.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية إن مجلس الدفاع الوطني حيا بكل التقدير والعرفان أرواح شهداء الأبرار، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة الذكية، وامتزجت دماؤهم بتراب الوطن دفاعاً عن عزة ورفعة مصر وأمن شعبها.

ونعى المجلس شهداء القوات المسلحة الذين سقطوا ضحية أعمال إرهابية «خسيسة» استهدفت عدة كمائن ونقاط عسكرية في شمال سيناء، مؤكدًا لذويهم وللشعب المصري العظيم أنه سيثأر لدمائهم الغالية، فيما لايزال منعقداً حتى الآن.

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