قائد عسكري في المعارضة السورية يعلن إرسال قوات لدعم الأكراد في عين العرب

أعلن قائد عسكري ميداني في المعارضة السورية المسلحة، أن قوات من الجيش الحر ستدخل خلال 36 ساعة مدينة عين العرب، كوباني، الحدودية مع تركيا، للمشاركة في القتال ضد تنظيم «داعش»، وذلك فور الحصول على موافقة المقاتلين الأكراد وسواهم الذين يدافعون عن المدينة.

وقال العقيد عبدالجبار العكيدي، العضو السابق في هيئة الأركان العليا التابعة للجيش الحر، في مداخلة مع قناة «الجزيرة»، الخميس، إن «كبرى التشكيلات العسكرية الموجودة في شمال سوريا اتخذت قرارا بأنه يجب مناصرة إخوتنا وأهلنا في كوباني»، من دون أن يحدد من هي هذه التشكيلات.

وقال إنه «تم توجيه رسالة إلى المسؤولين الأتراك بأننا شكلنا هذه القوة ونريد الدخول إلى المدينة، ورسائل أيضا إلى قوات التحالف الدولي من أجل أيضا مساندتنا وتقديم الدعم اللوجستي لقوات الجيش الحر التي ستتوجه خلال 36 ساعة إلى كوباني إن شاء الله».