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رئيس وزراء ياباني سابق يلتقي الرئيس الصيني الأربعاء المقبل

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نقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية، الجمعة، عن مصادر دبلوماسية قولها إن رئيس الوزراء الياباني السابق، ياسو فوكودا، سيلتقي الرئيس الصيني، شي جين بينج، الأربعاء المقبل، في بكين.

وتسود توقعات كبيرة في اليابان عن احتمال ترتيب محادثات لكسر الجليد بين رئيس الوزراء الياباني الحالي، شينزو آبي، وشي، فى نوفمبر، على هامش اجتماع لقادة منطقة آسيا والمحيط الهادي في بكين.

وسيكون الاجتماع الثنائي بمثابة انفراجة رمزية في العلاقات بين ثاني وثالث أكبر اقتصادين في العالم والتي أصابها الجمود في العامين السابقين بسبب نزاع حدودي والتنافس على بسط النفوذ الإقليمي والإرث المرير الذي خلفه احتلال اليابان للصين خلال الحرب العالمية الثانية.

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