مفتي لبنان: ما يقال عن حرب بين السُّنة والشيعة لا علاقة له بالإسلام

قال مفتي لبنان، الشيخ عبداللطيف دريان، إن «ما يُحكى عن صراع وحرب بين المسلمين السنة من جهة والمسلمين الشيعة من جهة أخرى لا علاقة له بالإسلام».

وأضاف دريان في رسالة وجهها، بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة، التي تصادف، الجمعة، أن «الدين اليوم في محنة كبرى بسبب الانشقاقات فيه وظهور التطرف».

وانتقد دريان «تقاتل المسلمين تارة على المذهب، وتارة على الوطن، وطورًا على فهم معين للأمة»، مشيرا إلى أنه «لا سبب ولا علة لهذا إلا الاستتباع للخارج أو الحرص على سلطة فانية ودنيا ساقطة».

ودعا دريان اللبنانيين إلى «التمسك بوطنهم، ودولتهم، ومؤسساتهم الدستورية، مهما كلف ذلك من جهد وطاقة»، لافتاً إلى أن الدولة اللبنانية «تتعرض منذ حوالي 9 سنوات لمساعٍ حثيثة من أجل تقويضها، وهذا ما كلف المواطنين عرقاً، ودموعاً، ودماء».

ووصف مفتي لبنان ذكرى الهجرة النبوية، بأنها «ذكرى عزيزة على قلب كل مسلم ومسلمة، وتمثل إصرارًا على اتباع الحق والدعوة إلى نهج الهدى والصواب».

وقال: «في ذكرى الهجرة النبوية الشريفة نذكر ملايين المهجرين، ونذكر الأقليات الدينية والعرقية التي تتعرض للاضطهاد والتهجير، ونذكر المجتمعات والدول العربية التي يشيع فيها القتل والتخريب بسبب الفتن والانشقاقات والتدخلات الخارجية».