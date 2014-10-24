ارتفاع عدد المعتقلين بالضفة والقدس إلى 23 فلسطينيا بينهم امرأة وطفلان

ارتفع عدد المعتقلين في القدس والضفة الغربية، إلى 23 فلسطينيا، بينهم امرأة وطفلان، جراء المواجهات الدائرة في القدس بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، بحسب مصادر في الشرطة الإسرائيلية.

وقالت المصادر، للإذاعة الإسرائيلية العامة، إن «قواتها اعتقلت طفلين مساء اليوم يبلغ أحدهما من العمر 12 عاما من حي سلوان والآخر من الطور (بالقدس) ويبلغ من العمر 13 عاما».

كانت القوات الإسرائيلية اعتقلت في وقت سابق، الخميس، امرأة أثناء خروجها من المسجد الأقصى، وشابا فلسطينيا آخر وسط القدس، بالإضافة إلى 2 على خلفية المواجهات في بلدة سلوان.

وأعلن الجيش الإسرائيلي عن اعتقال 17 فلسطينيا فجر الخميس، في القدس والضفة الغربية.

وأشارت القناة السابعة الإسرائيلية إلى أن «بعض مناطق القدس تشهد مواجهات الليلة في محيط بلدة سلوان ووادي الجوز».

واعتبرت القناة الثانية الإسرائيلية مظاهر مشاهد المواجهات في القدس تعيد إلى الأذهان الانتفاضة الفلسطينية في القدس.

وتأتي المواجهات في القدس على خلفية الأحداث الدائرة في القدس بعد مقتل الشاب المقدسي عبدالرحمن الشلودي يوم الأربعاء على يد الشرطة الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قالت مصادر طبية وأمنية إسرائيلية، إن رضيعة لقيت حتفها متأثرة بجراحها جراء عملية الدهس التي نفذها الشلودي في القدس، الأربعاء، ما أسفر أيضا عن إصابة 8 إسرائيليين.