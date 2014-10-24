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شركة سعودية تطلق إنترنت بسرعة 1 جيجا في الثانية.. ومغردون: «جاينلك يا طاهرة»

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تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيس بوك»، مع قيام شركة الاتصالات «STC» بإطلاق سرعات 500 ميجابايت و1 جيجابايت في الثانية عبر برود باند الألياف الضوئية، ديسمبر المقبل.

وسخرّ المغردون، عندما قارنوا بين سرعة الإنترنت في ، ونظيره في المملكة السعودية، وقال محمد مراد: «حضرتك أنا بحمل فيلم جاءنا البيان التالي من ساعة ما كان لسه نازل في السينما»، بينما أضاف سيد على: «عندنا 256 كيلو ومشتركين 10 فيه وزي الفل».

وخاطب سامح سيد، مصري مقيم في السعودية، المغردون، قائلًا: «بصراحة يا جماعة فرق رهيب بين هنا ولما بنزل مصر فموضوع سرعة النت ده
Stc، وموبايلي هنا طلققققققة، مش سلاحف النينجا اللي فمصر»، بينما عبّر حلمي سيد عن رغبته في السفر للمملكة، قائلًا: «جايلك يا طاهرة».

وأوضحت الشركة أن هذه السرعات العالية ستكون متوافرة لعملاءها للتصفح والتحميل، ومشاركة الملفات والصور، وإمكانية تقديم خدمات المحتوى المختلفة كالاستمتاع بالألعاب الشبكية والتفاعلية، ومشاهدة مقاطع الفيديو وكذلك الاستمتاع بقنوات التلفزيون التفاعلي فائق الجودة بسرعة إنترنت لم يسبق لها مثيل.

يذكر أن هذه الخدمة تعمل باستخدام تقنية الـIP المتطورة وشبكة تحتوي على تقنية الألياف البصرية التي لا تتأثر بالعوامل الخارجية، حيث إنها ستضمن حصول المستخدم على سرعة الـ 1 جيجابايت الفعلية، لتقدم أكثر مما يقدمه البرود باند العادي بكثير. وهي بدورها ستحول تجربة المستخدم إلى تجربة فريدة من نوعها وهذا يمثل جزءا أساسيا من التزام الاتصالات السعودية لدعم تقنية الألياف البصرية وبنيته التحتية لتقديم ما هو أفضل للعميل، بحسب الشركة.

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