بنجلاديش: وفاة غلام عزام المدان بارتكاب جرائم حرب 1971 ضد باكستان

ذكرت تقارير إخبارية، الجمعة أن أحد أكثر زعماء بنجلاديش السياسيين إثارة للجدل غلام عزام، المدان بارتكاب جرائم حرب قد توفي بمستشفى في دكا.

>وتوفي عزام عن عمر ناهز 91 عاما بعدما وضع في الإنعاش مساء الخميس، بحسب ما ذكرته صحيفة «بروثوم ألو».

وأصيب «عزام» بأزمة قلبية وتوفي الساعة 1010 مساء (1610 بتوقيت جرينتش).

وكان «عزام»، الزعيم السابق لحزب الجماعة الإسلامية، يقضي حكما بالسجن لمدة 90 عاما بسبب جرائم ارتكبت خلال حرب الاستقلال التي خاضتها بنجلاديش عام 1971 مع باكستان.