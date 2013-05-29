7 أعراض لالتهاب العظام تؤثر على باقى أعضاء الجسم

إن الالتهاب له نوعان هما: الفـصال العظمى والتهاب المفاصل الروماتويدى.

يؤكد د.عبد الحى مشهور، أستاذ جراحة العظام جامعة القاهرة، أن الوجع والتيبس (قسوة – Hardness) فى المفاصل، هى الأعراض الأساسية لالتهاب المفاصل.

أشار إلى أن الأنواع الأقل انتشارا من التهاب المفاصل، قد تكون نتيجة لمشاكل طبية أخرى، تصيب أجزاءً أخرى من الجسم، مثل مرض "الذائبة"، الذى قد يصيب الكلى والرئتين والمفاصل، مرض "الصداف"، هو مرض جلدى بالأساس، يؤثر أحيانا على المفاصل أيضا.

أعراض التهاب المفاصل الأكثر شيوعا تتعلق بنوع الالتهاب، ويمكن أن تشمل:

> •وجع

> •تيبس

> •انتفاخ

> •احمرار

> •هبوط فى مدى الحركة

أما عن بعض الأنواع المحددة من التهابات المفاصل، أوضح مشهور أن لها أعراضًا وعلامات تؤثر على أعضاء أخرى فى الجسم وتشتمل على التالى:

> •ارتفاع درجة حرارة الجسم

> •التعب

> •الطفح

> •هبوط فى الوزن

> •مشاكل فى التنفس

> •جفاف فى العينين والفم