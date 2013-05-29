مناقشة 150 بحثا حول علاج العيون بمؤتمر في الإسكندرية

المؤتمر استعرض الأبحاث التي قدمها الشباب.. ومنح الفائز الأول جائزة بحضور مؤتمر بأمستردام

كتب : مروة مرسي: منذ 20 دقيقة

قال الدكتور أحمد عثمان، أستاذ طب وجراحة العيون بجامعة الإسكندرية، أمس، إن المؤتمر الخامس والعشرين للجمعية المصرية لزرع العدسات وتصحيح انكسار العين بالإسكندرية، ناقش 150 بحثا حول الجديد في العلاج الجراحي للقرنية المخروطية والحديث في مجال إزالة المياه البيضاء وزرع العدسات داخل العين بمختلف الأنواع الحديثة، وأحدث التطورات في مجال تصحيح عيوب الأبصار مثل قصر النظر وطول النظر والإستجماتزم.

وأضاف أن المؤتمر انعقد على مدار أربعة أيام، وتم إجراء نقل حي مباشر بالأقمار الصناعية للعمليات الجراحية بأحد مراكز العيون المتخصصة بالإسكندرية والقاهرة إلى قاعات المؤتمر، كما تم تخصيص جلسة لاستعراض الأبحاث التي قدمها شباب الأطباء في مجال زرع العدسات وتصحيح عيوب الإبصار وتم تحكيمها بواسطة لجنة متخصصة من أساتذة طب وجراحة العيون بجامعة الإسكندرية.

وأوضح أن المؤتمر منح الفائز الأول جائزة وهي دعم كامل للسفر وحضور مؤتمر الجمعية الأوروبية لجراحات العيون المنتظر إقامته في أمستردام بهولندا في أكتوبر المقبل، وذلك بهدف تشجيع ودعم شباب الأطباء، لافتا إلى أن ألف طبيب من المتخصصين في طب وجراحة العيون في مصر والدول العربية والأجنبية شاركوا في المؤتمر.