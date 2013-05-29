حاربي الأمراض بالخضروات وفيتامين "سي"

كتب : سارة سعيد منذ 38 دقيقة

الفواكه والخضروات من الأطعمة التي ينصح خبراء التغذية بتناولها دائما، والإكثار منها نظرا للفوائد المتعددة التي تعود على الإنسان من تناولها، حيث يشير الخبراء إلى أن استهلاك كميات مناسبة من الفواكه والخضروات، يمنح الجسم احتياجاته من الألياف والفيتامينات والمعادن، كما تحافظ على استهلاك السعرات الحرارية، فهي غنية بفيتامينات A و C و E وحامض الفوليك والألياف.

وتشير الأبحاث إلي أن تناول الفواكه والخضروات بمعدل 3-5 حصص يوميا، يقلل من خطر أمراض السمنة وأمراض القلب والعيوب الخلقية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن والسرطان، والإمساك وارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول في الدم، والسكتة الدماغية ومشاكل الجهاز الهضمي، وتقلل من خطر الإصابة بالنوبة القلبية بنسبة 70 بالمائة، وأكدت الدراسات أنه كلما تنوعت ألوان الخضروات والفواكه زادت الفائدة التي تعود على الانسان من تناولها.

وينصح خبراء التغذية بإضافة الخضروات والفواكه للأطباق الرئيسية في النظام الغذائي، وأن يكون طبق السلطة من الأطباق الرئيسية في كل الوجبات.