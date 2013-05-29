هل توجد أطعمة على الحامل ألا تتناولها أثناء الحمل؟

يوضح الدكتور عمرو حسن، مدرس النساء والتوليد طب قصر العينى أن هناك أطعمة يمكن ألا تكون آمنة لطفلك، لذا عليك تجنبها خلال فترة الحمل:

-الجبنة البلدية البيضاء أو المتعفنة أو المعتقة أو الزرقاء أو الطرية العفنة المائلة إلى الزرقة. قد تحتوى جميع هذه الأنواع على الليستيريا، وهى بكتيريا يمكن أن تؤذى طفلك.

- الأطعمة النيئة أو غير المطهوة جيداً، مثل اللحوم والبيض، يمكن أن تكون جميعها مصدر بكتيريا ضارة بالجنين. عندما تطهين اللحم والبيض، احرصى على أن ينضجا جيداً.

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- المأكولات البحرية غير المطهوة، مثل المحار أو السوشى غير المجمد قبل صنعه، تحتوى أسماك القرش، وأبو سيف، والمرلين أو الراموح على مستويات غير آمنة من الزئبق الطبيعى.

كما تحتوى التونة على الزئبق، لذا لا تأكلى أكثر من أربع علب تونة متوسطة الحجم أو قطعتى تونة طازجة فى الأسبوع الواحد.

- ابتعدى عن الكبدة ومشتقاتها، مثل نقانق الكبدة لاحتمال احتوائها على كميات كبيرة من ريتينول الفيتامين أ، والذى قد يضر الإكثار منه بتطور الجنين.

يستحسن التقيد بما لا يتجاوز 200 ملجرام من الكافيين فى اليوم. أى ما يعادل كوبين من القهوة السريعة، أو أربعة فناجين من الشاى، أو خمس علب من الكولا يومياً.

يمكنك التحول نحو المشروبات الساخنة والكوكا كولا الخاليين من الكافيين بدلاً من ذلك.