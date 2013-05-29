ما مرحلة التدخل الجراحى عند إصابة الطفل بالحول؟

يقول د.خالد المنباوى، أستاذ طب الأطفال واستشارى أمراض أعصاب الأطفال، إن هناك ثلاث أنواع من الحول يصاب بها الأطفال وهم كالتالى:

> - الحول الخلقى نحو الأمام.

> هذا النوع من الحول عند الأطفال يظهر خلال الأشهر الستة الأولى من حياة الطفل، ويتميز بحول كبير لا يختفى بل يزداد ويتحول إلى حول ثابت وظاهر.

فى مثل هذه الحالات يجب إجراء فحص شامل للعينين مع قطرات توسيع من أجل فحص احتمال ضعف النظر، ونفى الحاجة إلى وضع نظارات طبية، ومن أجل ذلك، يجب فحض المقاطع الأمامية والخلقية فى العينين.

- الحول التكيفى نحو الأمام.

> يظهر هذا النوع من الحول عند الأطفال فى جيل سنة ونصف السنة، وحتى سن ثلاث سنوات، ويظهر نتيجة لبعد نظر خلقى، فى هذه السن يبدأ الطفل بقضاء وقت طويل نسبيا فى الأعمال القريبة، ونتيجة لذلك تتشنج العضلات الباطنية وتحاول التركيز، بواسطة العدسة، من أجل رؤية الصورة واضحة.

- الحول نحو الخارج.

يظهر الحول عند الأطفال نحو الخارج قبل سن نصف سنة، ويجب عندها نفى احتمال وجود مشكلة عصبية، وفى سن أكبر قد يظهر الحول نحو الخارج عند التعب أو المرض، وأحيانا يتحول الحول من حول يظهر فى بعض الأحيان إلى حول ثابت ودائم، فى البداية بالإمكان معالجته عن طريق تغطية مؤقتة للعين، أو وضع نظارات مع أرقام سلبية أو عن طريق تدريب العيون، أما فى الحالات التى يتحول فيها الحول الى ثابت ودائم، فهنالك حاجة إلى عملية جراحية للحول.