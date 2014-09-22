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بالصور والفيديو.. أعمق حمام سباحة في العالم: غطس لعمق 40 مترًا و«تنزه دون بلل»

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«السعادة العميقة».. هو الاسم الذي اختاره المهندس المعماري، الإيطالي، إيمانويل باراتو، على أعمق حمام سباحة في العالم، صممه مؤخراً في إيطاليا، والذي يبلغ ارتفاعه طول مبنى مكون من 12 طابقاً أو 9 حافلات، من النوع ذي الطابقين، فوق بعضها البعض.

وعلى الرغم من أنه تم بناء حمام السباحة في فندق من فئة 4 نجوم، يسمى «تيرمي ميليبيني»، في حديقة «تلال إيوجانيان» في إيطاليا، فإنه يقدم تجربة فريدة من نوعها لا تتوافر في أي فندق آخر في العالم، فهو يضم حمام سباحة يبلغ عمقه أكثر من 137 قدماً تحت سطح الأرض، ويضيق الحمام في أعماقه ليصبح مثل الحفرة الضيقة بطول 40 متراً، لممارسة الغوص الحر والتدريب عليها بجانب الترفيه، كما يمكن ممارسة بعض الأنشطة الأخرى به مثل العلاج المائي والأنشطة الخاصة بالنساء الحوامل، حسبما نقلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

Afraid of depths? The pool features several depth platforms before narrowing into a deep descent

لا يقتصر حوض السباحة على وجود المياه، ولكن به كهوف تحت الماء لممارسة الغوص كما لو كنت في البحر أو المحيط، كما أن به أنفاقا للمبتدئين، فريدة من نوعها، شفافة تماما، ومفرغة من المياه، بحيث يمكن لمن لا يستطيع السباحة خوض التجربة دون أن يبتل.

Launch: Molinari dove the depths of the pool at its opening with the help of a mermaid's tail

Spectator sport: A 13-metre transparent tunnel allows non-swimmers to experience the poolويحتوي الحمام على 4300 متر مكعب من الماء المياه المضبوطة حرارتها بين 32 و34 درجة مئوية، مما يمنح الغطاسين المزيد من الاستمتاع في هذه التجربة المميزة.

وتم افتتاح المغطس في يونيو الماضي، وشارك في التجربة العديد من الشخصيات الرياضية البارزة في إيطاليا، بما في ذلك الغواص الإيطالي أمبرتو بليزيري، وأنزو مايوركا، الأب الروحي لغطاسي إيطاليا، وفي أحد العروض ارتدت الغطاسة إلاريا موليناري ذيل حورية البحر ما أبهر الحضور.

Other-worldly: Free diver Ilaria Molinari dresses as a mermaid to swim through the artificial cave-diving area

وتكلف إنشاء الحوض أكثر من 613 مليون جنيه استرليني ومساحته نحو 400 متر مربع. ويستخدم نظام خاص للكمبيوتر لتنظيفه الحوض وترشيح المياه به.

Architectural marvel: The pool is designed by renowned architect Emanuele Boaretto

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