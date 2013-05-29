أخبار عاجلة

تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها» -
ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد -
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

مخاطر الإفراط فى تناول الصودا يعادل إدمان الكوكايين

Google+ Print
مخاطر الإفراط فى تناول الصودا يعادل إدمان الكوكايين مخاطر الإفراط فى تناول الصودا يعادل إدمان الكوكايين

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من أن الإفراط فى تناول الصودا يشكل أبلغ الضرر والأثر السلبى على صحة الإنسان يماثل ضرره تعاطى مادة الكوكايين المخدرة.

وشدد الباحثون على أن الإفراط فى استهلاك الصودا وأيضا الصودا الدايت يمكن أن يلحق الكثير من الأضرار على سلامة وقوة الأسنان تماثل التأثير السلبى لمادة الكوكايين المخدرة.

وأوضحت الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد على مجموعة من السيدات فى الثلاثينيات من عمرهن أن الذين شربوا 2 لتر من الصودا يوميا لمدة ما بين 3 إلى 5 سنوات عانين من تعفن الأسنان وتسوسها بدرجات تماثل مدمنى المخدرات خاصة الكوكايين.

كانت الأبحاث الطبية السابقة قد أشارت إلى الكوكايين يعمل على تدمير الفم والخلايا الطبيعية السليمة به، بالإضافة إلى تدمير الأسنان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365