مخاطر الإفراط فى تناول الصودا يعادل إدمان الكوكايين

دقت دراسة طبية ناقوس الخطر من أن الإفراط فى تناول الصودا يشكل أبلغ الضرر والأثر السلبى على صحة الإنسان يماثل ضرره تعاطى مادة الكوكايين المخدرة.

وشدد الباحثون على أن الإفراط فى استهلاك الصودا وأيضا الصودا الدايت يمكن أن يلحق الكثير من الأضرار على سلامة وقوة الأسنان تماثل التأثير السلبى لمادة الكوكايين المخدرة.

وأوضحت الأبحاث الطبية التى أجريت فى هذا الصدد على مجموعة من السيدات فى الثلاثينيات من عمرهن أن الذين شربوا 2 لتر من الصودا يوميا لمدة ما بين 3 إلى 5 سنوات عانين من تعفن الأسنان وتسوسها بدرجات تماثل مدمنى المخدرات خاصة الكوكايين.

كانت الأبحاث الطبية السابقة قد أشارت إلى الكوكايين يعمل على تدمير الفم والخلايا الطبيعية السليمة به، بالإضافة إلى تدمير الأسنان.