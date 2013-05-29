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أحدث جهاز لاكتشاف الورم السرطانى فى القولون

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أحدث جهاز لاكتشاف الورم السرطانى فى القولون أحدث جهاز لاكتشاف الورم السرطانى فى القولون

أكد طبيب الأشعة الخاصة بالجهاز الهضمى الدكتور الفرنسى "فرانك – بيلول" أن منظار القولون الافتراضى أسهل بكثير من المناظير التقليدية للكشف عن الورم السرطانى فى القولون، حيث إنه لا يحتاج لتخدير كامل وتتم العملية خلال عشر دقائق فقط.

ويقوم الجهاز الجديد بالتقاط صورة التى تظهر على شاشة الاسكانر بعد عملية تنظيف للألياف الموجودة فى القولون بواسطة عملية نفخ باستخدام ثانى أكسيد الكربون حتى تظهر الصورة بوضوح أكثر وأن هذه الخطوة تساعد فى شفاء 90% من حالات الإصابة بسرطان القولون وهى تتم حاليا فى جميع مستشفيات فرنسا بضمان من التأمين الصحى.

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