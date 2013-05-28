نادى قضاة طنطا يعلن المشاركة فى الاعتصام غدا بالقاهرة

أعلن نادى قضاة طنطا المشاركة غدا، الأربعاء، فى الاعتصام داخل نادى قضاة مصر، لرفضهم مناقشة قانون السلطة القضائية وعرضه على الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى.

صرح بذلك المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، مشيرا إلى أن النادى قد أعلن تضامنه مع نادى قضاة مصر فى الاعتصام، وسيتم المشاركة فى الاعتصام غدا عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وقال، إنه سيتم عقد جمعيات عمومية على مستوى المحاكم لمناقشة قانون السلطة القضائية، وإبداء المقترحات بشأن هذا القانون .

يذكر أن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، قد أعلن فى المؤتمر الصحفى الذى عقده النادى، اليوم، الدخول غدا فى اعتصام مفتوح عن العمل حتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى.