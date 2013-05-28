أخبار عاجلة

تشكيلة «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
بث مباشر| «بيسكارا×ميلان» في الدوري الإيطالي -
ليفاندوفسكي يسطر تاريخًا جديدًا -
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها» -
ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد -
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

نادى قضاة طنطا يعلن المشاركة فى الاعتصام غدا بالقاهرة

Google+ Print
نادى قضاة طنطا يعلن المشاركة فى الاعتصام غدا بالقاهرة نادى قضاة طنطا يعلن المشاركة فى الاعتصام غدا بالقاهرة

أعلن نادى قضاة طنطا المشاركة غدا، الأربعاء، فى الاعتصام داخل نادى قضاة ، لرفضهم مناقشة قانون السلطة القضائية وعرضه على الهيئة البرلمانية بمجلس الشورى.

صرح بذلك المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، مشيرا إلى أن النادى قد أعلن تضامنه مع نادى قضاة مصر فى الاعتصام، وسيتم المشاركة فى الاعتصام غدا عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

وقال، إنه سيتم عقد جمعيات عمومية على مستوى المحاكم لمناقشة قانون السلطة القضائية، وإبداء المقترحات بشأن هذا القانون .

يذكر أن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، قد أعلن فى المؤتمر الصحفى الذى عقده النادى، اليوم، الدخول غدا فى اعتصام مفتوح عن العمل حتى وقف مناقشة قانون السلطة القضائية من قبل مجلس الشورى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة