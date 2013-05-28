كاسياس سفيرا لأكاديمية ' أسباير ' القطرية

الدوحة، (إفي): وقع حارس مرمى فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا لكرة القدم إيكر كاسياس اليوم في العاصمة القطرية الدوحة اتفاقية شراكة للتعاون مع أكاديمية التفوق الرياضي "أسباير" ليعين بموجبها سفيرا للأكاديمية، ومشرفا على مشروع لتدريب حراس المرمى.

ووقع كاسياس الاتفاقية بصفته ممثلا عن مؤسسته "إيكر كاسياس لحراس المرمى المتميزين" مع المدير العام للأكاديمية إيفان برافو، وتهدف لإقامة مشروع طموح وفريد من نوعه على مستوى العالم يتعلق بتكوين وتدريب خاص لحراس المرمى.

وبموجب هذه الاتفاقية، سيكون كاسياس سفيرا لأسباير في كل المحافل الدولية وسيقوم بدعم مشروعها الكبير لتطوير كرة القدم عبر العالم.

ومن المنتظر أن يلتحق نخبة من حراس المرمى الواعدين من دول مختلفة ببرنامج أسباير ومؤسسة كاسياس، حيث ستخصص حوالي 100 منحة بمختلف دول العالم لجذب الحراس المميزين الذين ستكتشفهم المؤسسة والأكاديمية كل عام، وسيخضعون لبرنامج تدريبي مكثف في مقر أسباير لمدة 15 يوما سيحضر منها كاسياس ثلاثة أيام.

وخلال مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاقية، أعرب كاسياس عن سعادته بالعمل مع مؤسسة "أسباير" الرائدة في مجال التدريب الرياضي، معتبرا أن ما شجعه على تبني المشروع هو "السمعة الكبيرة التي تتمتع بها دولة قطر في المجال الرياضي".

وأشار إلى أن أول سفير لإسبانيا في قطر كان بيب جوارديولا مدرب برشلونة السابق، الذي احترف في صفوف الأهلي القطري، وفرناندو إييرو نجم ريال مدريد السابق، واللذين ساهما في التعريف بدوري نجوم قطر، كما كان جوارديولا ضمن سفراء ملف قطر لاستضافة مونديال 2022 ، بجانب القائد الاسطوري للريال ومنتخب اسبانيا راوؤل جونزاليس لاعب السد الحالي.

وكشف كاسياس عن نيته مواصلة المشوار في عالم الرياضة والكرة بعد اعتزاله اللعب دون تحديد مجال معين، وقال إنه لا يرى نفسه بعيدا عن الملاعب الرياضية.

واعتبر كاسياس حارس التشيك وفريق تشيلسي الإنجليزي بيتر تشيك "أحد أفضل حراس العالم، بجانب الإسبانيين فيكتور فالديس (برشلونة) وديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد الإنجليزي).