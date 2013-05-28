"أقباط من أجل الوطن" تثمن موقف البابا تواضروس الرافض للتدخل في شؤون مصر

كتب : أ ش أ منذ 50 دقيقة

ثمن ائتلاف "أقباط من أجل الوطن" تصريحات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية المؤكدة على وطنية الكنيسة المصرية، ورفض أي شكل من أشكال التدخل الأجنبي، وتشديده على أهمية التعايش السلمي المشترك بين المسلمين والمسيحيين.

وأشار الائتلاف الذي يرأسه كريم كمال، في بيان اليوم، إلى أن رفض التدخل الأجنبي في شؤون البلاد يؤكد وطنية البابا تواضروس الثاني وتقديمه لقيمة الوطن على أية نزعة طائفية وأن المسلمين يدعمون الأقباط بوصفهم شركاء في الوطن.

وأضاف البيان، أن تلك التصريحات تمثل تطبيقا واقعيا بمعزل عن أية شعارات لنبذ الطائفية وترسيخ لقيم المواطنة والوطنية.