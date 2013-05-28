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كمال عبد العزيز: "الشورى" وافق على زيادة ميزانية "القومي للسينما"

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كمال عبد العزيز: "الشورى" وافق على زيادة ميزانية "القومي للسينما" كمال عبد العزيز: "الشورى" وافق على زيادة ميزانية "القومي للسينما"
بعد أن دعا النائب صلاح الصايغ المجلس إلى زيادة الميزانية لدعم مهرجان الإسماعيلية

كتب : محمد عبد الجليل منذ 7 دقائق

قال كمال عبدالعزيز رئيس المركز القومي للسينما، إن لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى وافقت على زيادة موازنة المركز مليون جنيه، لتحديث المعدات السينمائية ودعم مهرجان الإسماعيلية في دورته المقبلة.

وأكد عبدالعزيز أن النائب الوفدي صلاح الصايغ دعا لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بالمجلس، في جلستها أمس، إلى دعم المركز بمبلغ خمسة ملايين جنيه للانتهاء من أعمال ترميم قاعة "الوزير"، لتصبح ملتقى ثقافيا لأبناء الثورة من السينمائيين والباحثين والدارسين، وكذلك ترميم بلاتوه واستوديو النحاس، كي يدر عائدا من تأجيره للمسلسلات والبرامج يضاف إلى دخل الدولة، وأيضا المساعدة في إتمام مشروع ترميم الأفلام التسجيلية التي أنتجها المركز منذ عام 1954 وحتى الآن، لتكون نواة لقناة تليفزيونية تدعمها وزارة المالية قريبا.

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ON Sport

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