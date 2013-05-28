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كيف تتخلص السيدات الحوامل من اضطرابات الجهاز الهضمى؟

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كيف تتخلص السيدات الحوامل من اضطرابات الجهاز الهضمى؟ كيف تتخلص السيدات الحوامل من اضطرابات الجهاز الهضمى؟

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها فريق من الباحثين الأمريكيين عن أحد الاضطرابات المرضية الشائعة التى تعانى منها السيدات خلال فترة الحمل، وذلك خلال أحد المؤتمرات العلمية التى عقدت مؤخرا.

وأشار الباحثون أن حوالى 75% من السيدات الحوامل يعانين من مشاكل فى الأمعاء والجهاز الهضمى مثل الإمساك أو الإسهال، ولكنهم أشاروا فى الوقت ذاته أن تلك الأعراض المرضية لا تؤثر بشكل ملحوظ على جودة ونمط حياتهم اليومية.

وفسر الباحثون ذلك، مشيرين أن اضطرابات الجهاز الهضمى التى تعانى منها السيدات الحوامل ترجع إلى عوامل فسيولوجية وهرمونية تتعلق بالحمل، وكما أن المكملات الغذائية التى تحصل عليها هؤلاء السيدات خلال فترة الحمل لها تأثير واضح.

وكشفت النتائج التى شملت 168 سيدة فى فترة الحمل، أن حوالى 72% من السيدات فى الثلاثة أشهر الأولى من الحمل يعانين من تلك الأعراض، فيما تقل النسبة إلى 61% فى الثلاثة أشهر الأخيرة، وتشمل أبرز تلك الأعراض: الإمساك أو الإسهال والانتفاخ والقولون العصبى.

وللحد من تلك المشاكل ينصح الباحثون السيدات الحوامل بتناول كميات كبيرة من السوائل، واستهلاك ما بين 25 و30 جراما من الألياف الطبيعية بشكل يومى مثل الخضروات الورقية والخيار والبطيخ والخضروات والفواكه بصفة عامة، وكما يمكنهم استخدام الأقماع الشرجية لعلاج الإمساك بأمان تام.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر العلمى الذى عقدته الكلية الأمريكية لأمراض النساء والتوليد، والذى عقد فى مدينة نيو أورليانز الأمريكية، وذلك فى الرابع والعشرين من شهر مايو الجارى.

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مصر 365