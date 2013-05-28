مايكل لاودروب باق في تدريب سوانزي رغم الإغراءات

لندن، (إفي): سيبقى الدنماركي مايكل لاودروب في منصبه كمدير فني لنادي سوانزي سيتي الويلزي لكرة القدم خلال الموسم المقبل، رغم تلقيه عروضا أخرى، حسبما أكد وكيل أعماله اليوم الثلاثاء.

وقد ربطت وسائل الإعلام البريطانية اسم لاودروب (48 عاما) من قبل باحتمالية خلافة ديفيد مويس فى تدريب إيفرتون، الذي سيحل بدوره محل المخضرم السير أليكس فيرجسون في قيادة مانشستر يونايتد.

وفى تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الثلاثاء عن وكيل لاودروب، بايرم توتوملو، الذي قال إن لاودروب نجم ريال مدريد وبرشلونة السابق، "في غاية السعادة في الوقت الراهن مع سوانزي سيتي" مضيفا أنه "بالطبع، قد تلقى عروضا من أندية أخرى".

وقال وكيله "إن الفرق الأخرى يمكنها الانتظار عاما أو عامين. نعلم أن مايكل سوف يدرب فرقا كبرى، ولكن ليس هذه المرة".

كما ذكر بأن لاودروب "قد وعد اللاعبين والجماهير بالبقاء فى سوانزي".

وقد أكد المدرب رغبته في البقاء مع الفريق الويلزي لموسم ثان بعد أن احتل المركز التاسع فى الدوري الإنجليزي الممتاز وضمن تأهل الفريق لبطولة الدوري الأوروبي.

وقد وضع المدرب الدنماركي شرطا لمواصلة قيادة سوانزي إلى رئيس النادي، هيو جنكينز، وهو منحه ضمانات مالية تتيح له القيام بتجديد الفريق خلال هذا الصيف.

كما أوضح وكيله أيضا أن لاعبي سوانزي قد رفضوا بدورهم بعض العروض الجيدة من أندية أخرى لأنهم، وعلى حد قوله: "يفضلون اللعب فى الفريق تحت ولاية مايكل لاودروب".