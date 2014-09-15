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هارفي نيكلز تحتفي باليوم الوطني السعودي مع مجوهرات Glowdiamonds

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هارفي نيكلز تحتفي باليوم الوطني السعودي مع مجوهرات Glowdiamonds هارفي نيكلز تحتفي باليوم الوطني السعودي مع مجوهرات Glowdiamonds

الإثنين 15-09-2014 16:09

بمناسبة اقتراب اليوم الوطني السعودي، الذي يوافق يوم 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، قدّمت مصمّمة المجوهرات مجد عساف، مجموعتها الجديدة من Glowdiamonds التي تميّزت بتصاميمها الغنيّة بمعان وعبارات تحتفل بهذه المناسبة.
وتخصّص هذه المجموعة من مجوهرات Glowdiamonds السيّدة بقطع حصرية لمناسبة اليوم الوطني السعودي، مصنوعة من الذهب الخالص ومرصّعة بالألماس بلونيه الأبيض والبني، بالإضافة الى أحجار التزافورايت والروبي.
و تتضمن المجموعة تشكيلة من الأساور والعقود والأقراط التي نحتت عليها رسومات وعبارات، منها:"المملكة العربية السعودية"، "وطني"، "السعودية"، "ما شاء الله"، "المملكة"، بالإضافة الى شجرة النخيل والسيف واللون الأخضر التي ترمز إلى المملكة.
هذه المجموعة من مجوهرات Glowdiamonds ستتوافر وبشكل حصري في متاجر هارفي نيكلز في مدينة الرياض.

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سيدتي

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