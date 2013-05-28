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جمال فهمي: "الإخوان" قوة استعمار على أرض مصر.. وترتكب جرائم في حقنا

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جمال فهمي: "الإخوان" قوة استعمار على أرض مصر.. وترتكب جرائم في حقنا جمال فهمي: "الإخوان" قوة استعمار على أرض مصر.. وترتكب جرائم في حقنا
وكيل "الصحفيين": الجماعة لا تنتمي لمصر وإنما لتنظيم خارج البلاد

كتب : محمد عاشور منذ 58 دقيقة

قال جمال فهمي، وكيل نقابة الصحفيين، إن جماعة الإخوان المسلمين تحكم ، وكأنها قوة احتلال واستعمار غاشم.

وأضاف فهمي، خلال مؤتمر صحفي عقدته نقابة الصحفيين بعنوان "مشروع إقليم قناة السويس والسيادة الوطنية"، إن الجماعة تعمل على إرضاء أعوانها، وتهدي من عاونوها أجزاء من أرض مصر، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر يأتي لمقاومة المشاريع التي تتبناها الإخوان وتجيد الجريمة الكبرى التي ترتكبها الجماعة ضد مصر.

وأشار إلى أن الجماعة التي تحكم مصر حاليا، لا تنتمي لمصر، ولكنها تنتمي لتنظيم آخر خارج البلاد، ولذلك تستخف بمصالح الوطن، مؤكدا أن الاجتماع لم يكن لمطالبة الجماعة بالتوقف عن المشروع، ولكن لمناقشة كيفية التصدي لمشروع محور قناة السويس. وتابع "أنا على يقين بأننا سننتصر".

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