علماء يجدون مقاومة لعقار تاميفلو فى بعض حالات أنفلونزا الطيور الجديدة

وجد العلماء لأول مرة، أن سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور أودت بحياة 36 شخصا فى الصين قد قاومت فى بعض الحالات عقار تاميفلو المستخدم على نطاق وسع لعلاج هذا المرض.

وذكر أطباء من شنغهاى وهونج كونج فى دورية لانسيت الطبية، اليوم الثلاثاء، أن ثلاثة من المرضى الأربعة عشر الذين أصيبوا بفيروس اتش7ان9، والذين تم دراسة حالاتهم بالتفصيل لم يستجيبوا لمجموعة من الأدوية من بينها تاميفلو، الذى يطرح حاليا بوصفه خيار العلاج الوحيد المعروف.

وفى إحدى الحالات، نجم تحور الجين المسئول عن المقاومة بعد تمكن العدوى من المريض ربما نتيجة للعلاج بتاميفلو، مما أدى إلى مخاوف من احتمال أن تكون المقاومة إحدى آثار العلاج بهذا العقار.