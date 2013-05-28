بالصور| نيكول كيدمان تبهر الجماهير وتتألق بمهرجان "كان"

اللون الأبيض جعل كيدمان ذات الـ45 عاما تبدو كعروس

كتب : سارة سعيد الثلاثاء 28-05-2013 17:36

طلتها الراقية.. خطواتها الثابتة.. ابتسامتها الجذابة.. أزياؤها المميزة، عناصر الجمال التي تجمعت في نجمة هوليوود الممثلة "نيكول كيدمان"، التي شاركت في لجنة تحكيم مهرجان "كان" السينمائي الدولي لهذا العام في دورته الـ66، واستحقت أن تفوز بلقب "أفضل أزياء المشاهير" في المهرجان.

وتألقت كيدمان لأول مرة في الدورة الـ66 أثناء حفل افتتاح المهرجان، بفستانها الأبيض ذي الألوان الصيفية الجذابة من Dior، واستمرت كيدمان تخطف الأنظار لها وتجذب انتباه عدسات المصورين بتألقها المستمر أثناء حفلات عرض الأفلام المشاركة في المهرجان، ففي أحد العروض ظهرت بفستان أزرق يتداخل معه الأحمر والأصفر والأسود، وارتدت أيضا فستانا من الأسود اللامع مع حذاء له سيور وكعب عالٍ، وفي إطلالة رائعة ظهرت بفستان من اللون الأسود مع حذاء وردي غامق.

وكان للون الأبيض حظ كبير في تألقها، فنيكول كيدمان صاحبة الـ45 عاما بدت كالعروس على السجادة الحمراء أثناء عرض فيلم "Nebraska"، في فستان أبيض له نقوش وردية مفرغة بدون أكمام، وفي عرض آخر ظهرت بفستان أبيض له حمالات رفيعة والجزء السفلي منه مزين بالأسود، مع حذاء من اللون الأحمر الجذاب.

ووصلت كيدمان لقمة تألقها في حفل ختام مهرجان "كان" بفستانها الأبيض الطويل، الذي يتداخل معه اللون الفضي، مع حذائها الفضي ذي الكعب العالي.

وكما تألقت كيدمان في أزيائها، تألقت أيضا في تسريحات شعرها، فتنوعت تسريحاتها ما بين المنسدل على الكتفين، أو على أحدهما، وربطه من الخلف بشكل هادئ، أو ربطه من أحد الجوانب مع الغرة من الأمام، وتميزت أغلب تسريحات كيدمان بالبساطة، والكلاسيكية في بعض الأحيان.

واكتملت طلة كيدمان الرائعة بمكياجها الهادئ الذي يعكس لون عينيها، ويبرز جمال وجهها وابتسامتها الجذابة.