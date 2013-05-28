بالصور| جولة لمحافظ مطروح بقرى سيدى براني لحل مشاكل التجمعات السكنية

المحافظ يعطي تعليماته بإقامة محطة للتحلية الجوفية بالتجمعات السكنية

كتب : محمد بخات منذ 55 دقيقة

قام اللواء أحمد حلمي الهياتمي، محافظ مطروح، يرافقه ممدوح متولي، رئيس مدينة سيدي براني، وعدد من مديري المديريات والإدارات الخدمية بالمحافظة بزيارة ميدانية تفقد خلالها عددا من التجمعات السكانية والنجوع بمركز سيدي براني، للوقوف على كافة احتياجات ومطالب المواطنين بها، بتجمعات قريتي أبومزهود، والفخري وهي نجوع ظنين، الرميح، غزي ومصورة وذلك على بعد 35 كم جنوب مدينة سيدي براني 140 كيلو غرب مرسى مطروح.

واستمع المحافظ لمطالب واحتياجات المواطنين بهذه التجمعات السكانية النائية داخل الصحراء، مؤكدا على سرعة تلبية هذه المطالب والاحتياجات وفقا للإمكانيات المادية والموارد المتاحة بالمحافظة مع مخاطبة الوزارات والجهات المعنية في حالة عدم إمكانية تدبير هذه المطالب في الوقت الحالي.

بدأت الزيارة بقيام محافظ مطروح بتلبية مطلب أحد شيوخ تجمع ظنين بقرية الفخري بزيارتع فى بيته، ويدعى الحاج أمين، والذي يبلغ من العمر 98 سنة.

والذي استجاب المحافظ له برصف باقي المسافة إلى التجمع وتبلغ 1 كم، ودراسة إنشاء سوندة "بئر مياه جوفي" وفرش مسجد التجمع السكني، مع دراسة إنشاء مدرسة بالتجمع وإضاءته، حيث أكد المحافظ على أن التجمع مدرج إنارته في الخطة الموحدة لعام 2013-2014.

وأعطى المحافظ تعليماته لمدير تنمية القرية بنقل فكرة إقامة محطة تحلية لمياة الآبارالجوفية إلى هذه التجمعات نظرا لعائدها المجزي في توفير مياه الشرب وري الزراعات، مع استعداد المحافظة للمساهمة في تكاليف ودراسات إنشائها وتوجيه سيارة نقل مياه مجهزة للسير في الصحراء والتي منحتها القوات المسلحة للمحافظة والتابعة حاليا لمجلس المدينة إليها بشكل دوري لخدمة هذه التجمعات، لمواجهة مشكلة عدم توافر مشكلة مياة الشرب التي يعاني منها أهالي هذه التجمعات مع مخاطبة القوات المسلحة بزيادة حصة المياه التي تنقل إلى هذه القرى عبر قطار مياه القوات المسلحة وتخزينها في عدد 2 خزان مياه أرضي سعة كل واحد منهما 500 متر مكعب.

المحافظ يوجه بإنشاء مدرسة للتعليم الابتدائي والإعدادي تكفي أبناء 4 تجمعات

وأصدر المحافظ توجيهاته لمديرية التربية والتعليم بدراسة إنشاء مدرسة للتعليم الابتدائي والإعدادي تسع أبناء عدد 4 تجمعات، نظرا لبعد أقرب مدرسة إعدادية عنهم بمسافة 35 كم، مع تخصيص الأهالي لمساحة من الأرض تكفي لإقامة هذه المدرسة موجها تعليمات بضرورة إنشاء وحدة صحية لتجمعات قرية أبومزهود وتوفير سيارة إسعاف مع تسيير القوافل الطبية إليها.

كذلك وجه المحافظ إلى شركة كهرباء البحيرة بتوفير مولد كهرباء لأهل القرية مؤقتا ودراسة توصيل المولد بشبكة الكهرباء لتشغيله، وصرف فراش لمسجد تجمع غزي واستكمال تجهيزات مبنى الوحدة المحلية بالقرية وتركيب زجاج للنوافذ.

كما تفقد المحافظ عددا من الآبار التى أنشأها برنامج الغذاء العالمي وعددها 30 بئرا، بالإضافة إلى خزان مياة سعة 500 طن بجانب خط السكة الحديد جنوب القرية، حيث طالب الأهالي بزيادة كمية المياه الواردة إلى الخزانات والآبار عبر قطار القوات المسلحة، ووعد المحافظ بمخاطبة هاتين الجهتين لزيادة الكمية الواردة.

كما قرر المحافظ منح عدد 6 أسر فقيرة من أهل هذه التجمعات الأربعة عدد 4 أغنام و200 كيلو من الأعلاف لكل أسرة للمساهمة في توفير مصدر اقتصادي لهم، مع دراسة التخفيف من سداد الديون المالية المستحقة على مربي الأغنام نظرا للجفاف الذي لحق بهذه المنطقة، وعدم قدرة المواطنين على سداد القروض.