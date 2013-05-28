مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي ينفذ مطالب العاملين بعد وقفتهم الاحتجاجية

كتب : هند سعد الدين منذ 9 دقائق

اجتمع مجلس إدراة مدينة الإنتاج الإعلامي، اليوم، بخصوص المطالب التي طلبها العاملون يوم الأربعاء الماضي، في وقفتهم الاحتجاجية أمام المبنى الإداري، وأهمها منحهم 30% حوافز إنتاجية، والعلاوة والمساواة في توزيع وتكليف العمال.

وكانت نتيجة الوقفة الاحتجاجية بأن وعد المجلس العاملين بأن الإدارة ستجتمع بعد عشرة أيام لبحث هذه المطالب ومحاولة تنفيذها، وعندما علم العاملون بالمدينة بقرار اجتماع مجلس الإدراة ثاروا وهتفوا مطالبين برحيل كل مجلس الإدارة.

وتضطر مجلس الإدارة للاجتماع على وجه السرعة، وانتهى الاجتماع، الذي استغرق خمسة دقائق فقط، بتنفيذ كل مطالب العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي.