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بدء بناء مفاعل نووي ثان في الإمارات

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بدء بناء مفاعل نووي ثان في الإمارات بدء بناء مفاعل نووي ثان في الإمارات

كتب : ا ف ب منذ 26 دقيقة

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، عملية بناء ثاني مفاعل نووي لتوليد الطاقة، ويشكل جزءا من 4 مفاعلات بهدف خفض انبعاثات 12 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويا العام 2020.

وأعلنت هيئة الطاقة النووية في الإمارات صب الخرسانات في المفاعل الثاني خلال احتفال حضره وزير الصناعة والتجارة والطاقة في كوريا الجنوبية سانج جيك يون.

وقد فاز ائتلاف دولي بقيادة هيئة الطاقة الكهربائية الكورية في ديسمبر 2009 بعقد بناء المفاعلات الأربعة في منطقة بركة، غرب أبو ظبي بقيمة 20.4 مليار دولار.

وبموجب هذا العقد، وهو الأكبر الذي تفوز به سيول في الخارج، ستشيد شركات سامسونغ وهيونداي ودوسان للصناعات الثقيلة المفاعل الأربعة بقوة 1400 ميجاوات.

وبدأ العمل في المفاعل الأول العام الماضي، ومن المتوقع بدء الخدمة العام 2017، على أن يبدا المفاعل الثاني التشغيل التجاري العام 2018، وفقا لهيئة الطاقة النووية.

وإضافة إلى ما ستحققه من تنويع في مصادر الطاقة في الإمارات بعد تشغيلها، من شأن المفاعلات الأربعة تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون 12 مليون طن سنويا بحلول العام 2020.

وأضافت الهيئة أنها قدمت طلبا في مارس الماضي إلى السلطة الاتحادية للتنظيم النووي للحصول على تراخيص بناء المفاعلين الباقيين، إلا أنها لم تعلن عن موعد بدء أعمال البناء.

يذكر أن أبوظبي افتتحت في مارس الماضي أكبر محطة في العالم تعمل بالطاقة الشمسية مع إمكانية تزويد عشرين ألف منزل بالكهرباء.

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