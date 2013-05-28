مصر تستأنف الجسرين الجوي والبري لإجلاء رعاياها من سوريا

كتب : ا ف ب منذ 3 دقائق

استأنفت مصر، اليوم، إجلاء رعاياها من سوريا عبر جسرين جوي وبري من دمشق وبيروت يشمل في يومه الأول تسفير 60 مصريا.

وقال مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، علي العشيري، إن "الجسرين البري والجوي لترحيل المصريين سيبدأن اعتبارا من اليوم"، وتابع "يعود الفوج الأول والذي يضم 60 مصريا اليوم. يصل 28 منهم عبر لبنان جوا إلى مصر، بينما يغادر 32 مصريا دمشق على متن الخطوط السورية".

وأضاف العشيري، أن "السفارة المصرية في دمشق تستخرج وثائق سفر لمن فقدوا جوازات سفرهم نتيجة لتواجدهم في مناطق الاشتباكات"، مشيرا إلى أن السفارة تكفلت بإجلاء 24 مصريا على نفقتها بسبب تعسر وضعهم المالي.

وأوضح العشيري، أن السفارة المصرية في دمشق تساعد أيضا المصريين الذين يجري توقيفهم في سوريا وتتابع أسباب القبض عليه.