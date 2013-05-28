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النقابة المستقلة لمعلمى الإسكندرية تحذر من عدم الاستجابة لمطالبهم

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النقابة المستقلة لمعلمى الإسكندرية تحذر من عدم الاستجابة لمطالبهم النقابة المستقلة لمعلمى الإسكندرية تحذر من عدم الاستجابة لمطالبهم

حذر محب عبود، نقابة المعلمين المستقلة الفرعية بالإسكندرية، من غضبة المعلمين بالإسكندرية، قائلا، "إلى هؤلاء القائمين على التعليم فى عامة، وفى الإسكندرية خاصة، صبرنا عليكم كثيراً، غير أنكم بدلاً من أن تدركوا مغزى الرسالة، لم تكترثوا بجموع المعلمين، وبدلاً من أن تسعوا لحل بعض المشكلات، ارتكبتم من الجرائم فى حق التعليم والطلاب وأولياء الأمور والمعلمين وباقى العاملين فى التعليم، ما يندى له الجبين، فكأن هدفكم هو سيطرة جماعة الإخوان على مواقع المسئولية، وكأن التعليم فريسة وقعت بينكم تمزقونها وتلتهمونها".

مستنكرا عدم الاكتراث بمطالب المعلمين ومنها، صرف أجور المعلمين المساعدين والإداريين والعمال، عن شهور فبراير ومايو ويونيو 2013، ومراعاة مشكلة تسويات المعلمين، وكذلك ترقية المعلمين المساعدين إلى درجة معلم وفقاً للقانون 155.

وأضاف، "أما عن الاستمرار فى هذا العبث، وهو تولى أشخاص من جماعة الإخوان المواقع القيادية، وهو ما يتم اليوم فى مقر المحافظة، فنقول لكم فى الغد القريب سيطيح المعلمون بكل قراراتكم هذه الزائفة".

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