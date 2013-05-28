مظهر شاهين يسأل "العريان": ما رأيك في رجل يقول "اللهم أمتني على اﻹخوان"

شاهين: نحن لا نعرف إلا دين اﻹسلام

كتب : وائل فايز منذ 5 دقائق

هاجم الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، قائلا: إلى الدكتور المسلم عصام العريان وغيره، ما رأيك في رجل يقول: "اللهم أمتني على اﻹخوان، والثاني يقول: قال حسن البنا.. وتساءل شاهين، في بيان له اليوم، هل هذا على أساس إن لهم دينا آخر غير دين اﻹسلام؟ وأن حسن البنا هو رسول هذا الدين مثلا؟، أم أن دينهم اﻹسلام وإحنا اللي فهمنا الكلام غلط، وأخرجناه من سياقه زي كل مرة".

وأضاف شاهين: يا جماعة نحن لا نعرف إلا دين اﻹسلام، وفقا لقول الله تعالى (إن الدين عند الله اﻹسلام)، ولا نعرف رسولا خاتما إلا سيدنا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم اﻷنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، ولا حسن البنا ولاغيره ولا سمع ولا طاعة.