أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 3/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الإثنين 3 إبريل 2017 في مصر -
سعر الدولار اليوم الإثنين 3-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
بالصور.. محافظ دمياط يقود حملة لغلق المقاهي بعد منتصف الليل -
فيديو: كبيش: ليس من حق البرلمان مناقشة اتفاقية «تيران وصنافير» -
فيديو| بكري عن مصير الجزيرتين: «الدستورية » هي المعنية بحسم الجدل -
محافظ سوهاج يلتقي مدير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية -
تطبيقات من فيسبوك ستتوقف على ملايين الأجهزة .. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. DMC

مظهر شاهين يسأل "العريان": ما رأيك في رجل يقول "اللهم أمتني على اﻹخوان"

Google+ Print
مظهر شاهين يسأل "العريان": ما رأيك في رجل يقول "اللهم أمتني على اﻹخوان" مظهر شاهين يسأل "العريان": ما رأيك في رجل يقول "اللهم أمتني على اﻹخوان"
شاهين: نحن لا نعرف إلا دين اﻹسلام

كتب : وائل فايز منذ 5 دقائق

هاجم الشيخ مظهر شاهين، إمام مسجد عمر مكرم، القيادي الإخواني الدكتور عصام العريان، قائلا: إلى الدكتور المسلم عصام العريان وغيره، ما رأيك في رجل يقول: "اللهم أمتني على اﻹخوان، والثاني يقول: قال حسن البنا.. وتساءل شاهين، في بيان له اليوم، هل هذا على أساس إن لهم دينا آخر غير دين اﻹسلام؟ وأن حسن البنا هو رسول هذا الدين مثلا؟، أم أن دينهم اﻹسلام وإحنا اللي فهمنا الكلام غلط، وأخرجناه من سياقه زي كل مرة".

وأضاف شاهين: يا جماعة نحن لا نعرف إلا دين اﻹسلام، وفقا لقول الله تعالى (إن الدين عند الله اﻹسلام)، ولا نعرف رسولا خاتما إلا سيدنا محمد بن عبد الله، صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم اﻷنبياء والمرسلين فلا نبي بعده، ولا حسن البنا ولاغيره ولا سمع ولا طاعة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - حلقة الأحد 2-4-2017 مع إيمان الحصري حلقة عن زيارة الرئيس السيسي للأمم المتحدة

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - المؤتمر الصحفي لمستشار الرئيس دونالد ترامب لشئون الشرق الأوسط

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - عبد المنعم المشاط: الرئيس السيسي سيركز مع ترامب على سبل حل القضية الفلسطينية

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة

مساء dmc - تعليق ضياء رشوان على محاولات الإخوان لتخريب زيارة الرئيس السيسي للولايات المتحدة