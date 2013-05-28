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غدا.. ثالث جلسات محاكمة "حمادة المصري" في قضية "السلاح الناري"

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غدا.. ثالث جلسات محاكمة "حمادة المصري" في قضية "السلاح الناري" غدا.. ثالث جلسات محاكمة "حمادة المصري" في قضية "السلاح الناري"

كتب : هيثم البرعي منذ 3 دقائق

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا، برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة، جلسات محاكمة الناشط حمادة المصري، وآخرين بتهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، حيث تعقد الجلسة الثالثة.

كانت المحكمة أمرت الجلسة الماضية بإخلاء سبيل "المصري" بضمان محل إقامته، وقررت التأجيل لجلسة الغد، لإعادة استجواب أحمد حمدي، المتهم الأول في القضية، بناءً على طلب دفاعه ولسماع شهادة ضابط تحريات الواقعة، وضم دفتر أحوال قسم الدرب الأحمر.

كان المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، أحال كل من أحمد حمدي عبد الرحمن، وحمادة بدوي محمد، وعمرو عادل أحمد، وعبد الرحمن أحمد أحمد، وأحمد حسن أحمد، ومحمد عبد المعطي إبراهيم، إلى محكمة الجنايات على خلفية اتهامهم بحيازة سلاح ناري وقنابل غاز داخل سيارة أثناء زيارتهم للناشط مهند سمير بمستشفى أحمد ماهر، عقب محاولة اغتياله بميدان التحرير.

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