كرويف عن تعاقد برشلونة مع نيمار: صناعة فريق لا تعني التعاقد مع لاعب ما

(إفي) - أعرب المدير الفني الأسبق لنادي برشلونة لكرة القدم، الهولندي يوهان كرويف، عن رأيه حيال انتقال البرازيلي نيمار لصفوف البرسا، قائلا إن "صناعة فريق ليست التعاقد مع لاعب ما".

وخلال مقابلة إذاعية أجرتها معه محطة (راديو كتالونيا)، انتقد المدرب السابق للبرسا انتقال النجم البرازيلي نيمار، قائلا "يجب أن ننتظر ما الذي سيقدمه، من الممكن أن يكون (نيمار) جيدا أو لا، نحن لسنا بصدد مناقشة كفاءته الكروية، لكنني أعتقد أنه جيد، فأنا لم أره ولكن إذا كانوا يتحدثون هكذا عنه، فلأنه جيد".

وأضاف "صناعة فريق تختلف تماما عن التعاقد مع لاعب ما" مشيرا إلى أن الفرق الألمانية تفكر بهذه العقلية، معتبرا أن نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا يوم السبت الماضي أبرز أهمية وحدة الفريق.

وأبرز أن مباراة بايرن ميونخ وبروسيا دورتموند فى نهائي دوري الابطال، أظهرت "عدم وجود ثري عربي أو روسي"،، مشيرا إلى أن لقاء ملعب ويمبلي اللندني أثبت أن "المال هو دائما أمر ثانوي وكرة القدم تأتي في المقام الأول".

ولذا، فقد شدد على أن "صناعة فريق ليست شراء لاعبين"، وانتقد قرارات مجالس إدارات الأندية حيال الانتقالات: "مجلس إدارة النادي لا ينبغي عليه التعاقد مع اللاعبين، لأنه ليس لديه أدنى فكرة عن ذلك، حيث أن 99% من هذه القرارات يجب أن يتخذها أولئك الذين يعرفون كرة القدم".

وأكد المدرب السابق "لفريق الأحلام" الكتالوني في التسعينيات، أن "هذا هو النهج الذي يجب أن يتبعه النادي والفريق"، وفي رأيه "ما يجب القيام به هو إرسال الناس الذين يعرفون كيفية إدارة كرة القدم للتعاقد".

وفيما يتعلق برأيه فى تيتو فيلانوفا، مدرب البرسا الحالي، أوضح أنه "ليس بقوة ولا خبرة بيب جوارديولا وفضلا عن مشكلة مرضه وصراعه مع السرطان، فمن المستحسن جدا عدم تقسيم قوته (بين مرضه وتدريبه للفريق)، فالصحة تأتي دائما في المقام الأول وقد قلت له سابقا، تعافيك أولا ثم منصبك".

ووصف رحيل حارس المرمى فيكتور فالديس بالأمر "الغريب" حيث أنه "من أبناء النادي، وهو أفضل حارس مرمى في العالم، ويريد الرحيل. أنا لا أعرف دوافعه. ربما يرجع ذلك لرغبته فى اكتساب خبرات جديدة".

وختاما انتقد سلوك البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني الراحل عن ريال مدريد الإسباني، فى شجاره مع اللاعبين حيث قال "إذا كان سيتبع هذا السلوك مجددا أينما ذهب، فسيكون النجاح صعب عليه".