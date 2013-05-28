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مدير أمن "الأزهر" لـ"الوطن": القبض على 17 مخربا في أحداث المشيخة

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مدير أمن "الأزهر" لـ"الوطن": القبض على 17 مخربا في أحداث المشيخة مدير أمن "الأزهر" لـ"الوطن": القبض على 17 مخربا في أحداث المشيخة
"الطيب" تعليقا على أحداث "المشيخة": هذا قدرنا

كتب : وائل فايز منذ 12 دقيقة

كشف العميد محمود صبيحة مدير أمن مشيخة الأزهر، لـ"الوطن"، أنه تم القبض على17 شخصا من بين مجموعة تجمهرت ثم هاجمت مبنى المشيخة، وحاولوا إحراق المكتبة وتحطيم سيارات العاملين، مؤكدا أنهم جميعا وبدون استثناء من محافظة الشرقية ولا ينتمون للأزهر وبينهم عناصر بلطجية وهدفهم الإساءة للأزهر وشيخه.

وأضاف صبيحة، أن اثنين من أمن الأزهر أصيبا وقام أحدهم بعمل تقرير طبي بمستشفى الحسين الجامعي، ولفت إلى أن أغلب من تم القبض عليهم اعترفوا بتلقي أموالا للهجوم على المشيخة لتحويلها إلى ساحة حرب مثل محمد محمود.

وأشار إلى أنه قدم "cd" لقسم الجمالية والأمن الوطني يكشف محاولات التخريب التي حدثت اليوم داخل ساحة المشيخة.

وقال إن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، علق على ما حدث قائلا: "لولا الأزهر ما كان الإسلام الوسطي باقيا، وهذا قدرنا".

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