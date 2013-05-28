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"الزند": تطابق تام في وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى وإدارة نادي القضاة

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"الزند": تطابق تام في وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى وإدارة نادي القضاة "الزند": تطابق تام في وجهات النظر بين مجلس القضاء الأعلى وإدارة نادي القضاة
الزند: أصحاب المنصة العالية سيظلوا شامخين

كتب : فاطمة النشابي منذ 11 دقيقة

قال المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إن قضاة تحملوا ما لم يستطع أحد تحمله، وإن أصحاب المنصة العالية سيظلوا شامخين، ولم يخلق بعد، من ينزلهم من فوقها.

وأضاف الزند، خلال المؤتمر الصحفي، الذي يعقده حاليا؛ لإعلان نتائج اجتماعه بمجلس القضاء الأعلى، أن من معه شعب مصر لا يمكن أن يؤثر فيه ما يدور حوله، خاصة أن هناك مشاريع لقوانين تهدف إلى هدم السلطة القضائية.

وأعلن أن اجتماع اليوم، توصل إلى تطابق تام في وجهات النظر، بين مجلس القضاء الأعلى، ومجلس إدارة نادي القضاة، وأنه في حالة طلب مجلس الشورى، استطلاع الرأي حول القوانين التي تم تقديمها، "سيكون الرد محققا لرغبات وتطلعات رجال القضاء جميعا، ووفقا لآرائهم بما يحقق الصالح العام".

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