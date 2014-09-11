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القبض على طبيب متهم بانضمامه لـ«كتائب حلوان»

  • مصر
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ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على طبيب، قالت التحريات إنه ضمن المتورطين في الانضمام لما يسمى بـ«كتائب حلوان»، التي سقط عدد كبير من أعضائها في قبضة الأمن، الأسبوع الماضى، وكشفت التحقيقات أنهم شاركوا في مظاهرات جماعة الإخوان المناهضة للجيش والشرطة.

كشفت التحقيقات أن الطبيب المتهم، ويدعى «أسامة. أ»، يعمل طبيب بمستشفى المطرية، ويقيم في منطقة حدائق حلوان هو وأسرته المكونة من زوجة و3 أبناء.

كانت أجهزة الأمن في مديرية أمن القاهرة توصلت إلى معلومات تؤكد انتماء الطبيب إلى «كتائب حلوان»، فتم التنسيق مع جهاز الأمن الوطنى والأمن العام ومباحث القاهرة، وتمت مداهمة سكنه وضبطه دون محاولة للهروب من جانبه.

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